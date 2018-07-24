Агент Езила: "Хенесс пытается отвлечь внимание от проблемы расизма в Германии"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Езила Эркут Согут высказался по поводу критического заявления президента "Баварии" Ули Хенесса в адрес его клиента. Ранее хавбек объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

- Комментарии мистера Хенесса совершенно не по теме и не имеют никакого отношения к футболу. Он пытается отвлечь внимание от настоящей проблемы - проблемы расизма и дискриминации, которая вновь становится актуальной в немецком обществе. Как сказал Месут в своем заявлении, он готов принять конструктивную критику и принимает это как часть его работы. Но Хенесс ничем не может подкрепить свои глупые заявления. Это чрезмерная критика. Цифры говорят сами за себя - 23 года, 40 результативных передач, что является рекордом сборной Германии. Месут пять раз признавался лучшим футболистом Германии и трижды - после ЧМ-2014.

Ранее Езил заявил, что уходит из сборной из-за расизма и несправедливого отношения к нему.