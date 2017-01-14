"Зенит" и "Айнтрахт" голов не забили

"Зенит" на сборе в Дубае сыграл вничью с франкфуртским "Айнтрахтом". Голов в этой встрече забито не было. Следующий соперник команды Мирчи Луческу - "Чанчунь Ятай". Встреча состоится 16 января.

Дубай (ОАЭ)

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) - "Айнтрахт" Ф (Германия) - 0:0

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Хектор, Чэндлер (Безушков, 47), Очипка (Тавата, 79), Фабиан (Баркок, 46), Гачинович (Сеферович, 70), Маскарель, Ребич, Хасебе, Майер (Тарашай, 65).

"Зенит": Лодыгин (М.Кержаков, 46), Чернов (Анюков, 46), Кришито (Ломбертс, 46), Нету (Йованович, 46), Зуйков (Жирков, 46), Мак (Юсупов, 46), Могилевец (Эрнани, 46), Хави Гарсия (Маурисиу, 46), Жулиану (Шатов, 46), Молло (Джорджевич, 46), Дзюба (А.Кержаков, 46).

Предупреждения: Хектор, 28. Хави Гарсия, 31. Нету, 37.

Судья: Салем (ОАЭ).

14 января. Дубай. Стадион Jebel Ali.