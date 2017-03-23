Йоахим Лев: "Англия играла гораздо активнее Германии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы над Англией в товарищеском матче (1:0) отметил, что соперник играл более активно. Немцекий специалист остался доволен прошедшим поединком.

- Было заметно, что Англия играла более активно, гораздо энергичнее в единоборствах, особенно в первом тайме, - цитирует BBC Лева. - Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть к этому. Тем не менее, медленно, но верно, мои игроки привыкли к такому ритму. Думаю, что это была очень хорошая игра. Было здорово играть против соперника, которые действительно доставил нам проблем.