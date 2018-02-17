16:09 | Футбол — Товарищеские матчи

Вернблум и Муса - в атаке ЦСКА на матч с "Эсбьергом"

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ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с датским "Эсбьергом". Место в воротах займет Илья Помазун, а в атаке сыграют Понтус Вернблум и Ахмед Муса.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:

Помазун, Фернандес, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Кучаев, Натхо, Витинью, Дзагоев, Вернблум, Муса.

Отмечается, что в перерыве тренерский штаб красно-синих сделает несколько замен.

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