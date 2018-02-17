Вернблум и Муса - в атаке ЦСКА на матч с "Эсбьергом"

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с датским "Эсбьергом". Место в воротах займет Илья Помазун, а в атаке сыграют Понтус Вернблум и Ахмед Муса.
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:
Помазун, Фернандес, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Кучаев, Натхо, Витинью, Дзагоев, Вернблум, Муса.
Отмечается, что в перерыве тренерский штаб красно-синих сделает несколько замен.
Наш стартовый состав на #ЦСКАэсбьерг!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 февраля 2018 г.
Помазун, Фернандес, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Кучаев, @BibarsNatcho, @11vittinho, Дзагоев, @wernbloom, @Ahmedmusa718
В перерыве будет сделано несколько замен pic.twitter.com/hTFacPxeRP
baikol29
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