Сборная Египта без Салаха не смогла обыграть Кувейт

Сборные Кувейта и Египта сыграли вничью в товарищеском матче (1:1). Египтяне играли без главной звезды Мохамеда Салаха, которому в субботу предстоит играть в финале Лиги чемпионов.

Товарищеские матчи

Кувейт – Египет – 1:1 (1:0)

Голы: Аль-Ансари, 6 (1:0). Ашраф, 81 (1:1).

Египет: Экрами, Габер, Габр, Хафез (Ашраф, 62), Хамди, Хамед, Собхи (Мохсен, 78), Варда (Трезеге, 56), Абдельазиз (Кахраба, 66), Шикабала (Саид, 46), Хассан (Гомаа, 46).

Предупреждения: Габер, 27. Кахраба, 76. Гомаа, 82.

Судья: Хацеган (Румыния).

25 мая. Эль-Кувейт. Стадион "Джабер-эль-Ахмед".