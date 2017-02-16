"Оренбург" сыграл вничью с "Сабуртало" в товарищеском матче на сборе в Турции. Российская команда в конце первого тайма вышла вперед, но на последних секундах встречи пропустила гол. Также стоит отметить, что молодой игрок оренбуржцев Станислав Иванов на 45-й минуте получил красную карточку, но, по договоренности команд, его заменил Элгуджа Лобжанидзе, поэтому коллективы играли в равных составах.

Стоит отметить, что "Оренбург" сегодня проведет еще встречу с "Тоболом".

Товарищеский матч

"ОРЕНБУРГ" (Россия) - "Сабуртало" (Грузия) - 1:1 (1:0)

Голы: Саная, 33 (1:0). Маргвелашвили, 90+5 (1:1).

"Оренбург": Абакумов, Андреев, Бордачев, Шогенов, Парняков (Рудаков, 65), Бреев (Кайков, 75), Померко, Жунич, Иванов (Лобжанидзе, 45), Делькин, Саная (Криворучко, 75).

Предупреждения: Иванов, 30. Померко, 60. Саная, 75.

Удаление: Иванов (О), 45.