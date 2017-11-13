Министр культуры и спорта Израиля пригласила сборную Аргентины на товарищеский матч, не сообщив об этом местной федерации

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев обратилась к президенту Аргентины Маурисио Макри с предложением организовать в мае 2018 года товарищеский матч между национальными командами. Игра будет посвящена 70-й годовщине образования государства Израиль.

Отметим, что местная федерация футбола не была поставлена в известность по данному обращению.

В прошлом сборная Аргентины дважды завершала подготовку к чемпионату мира именно товарищеской игрой против Израиля. В 1986 году матч завершился со счетом 7:2 в пользу команды Диего Марадоны, а в 90-м "альбиселесте " также победили со счетом 2:1. В 1986 году аргентинцы стали чемпионами мира, а спустя четыре года – финалистами турнира. (Эли ШВИДЛЕР)