Исландия проиграла Норвегии, футболисты "Ростова" отыграли по тайму

Сборная Исландии в товарищеском матче уступила Норвегии - 2:3. Исландцы вели в счете, но в концовке пропустили два мяча за пять минут. Победный гол на счету нападающего "Кристал Пэлас" Александра Сорлота.

Защитники "Ростова" Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон провели в этой игре по одному тайму.

Товарищеский матч

Исландия - Норвегия - 2:3 (1:1)

Голы: Йонсен, 15 (0:1). Финнбогасон, 30 - с пенальти (1:1). Г.Сигурдссон, 70 (2:1). Кинг, 80 (2:2). Серлот, 85 (2:3).

Исландия: Шрам, Ауднасон, Сайварссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 46), Магнуссон, Халльфредссон (Фридьонссон, 83), Бьяднасон (Гудмундссон, 88), Гисласон (А.Скуласон, 63), Гвюдмундссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 46), Бедварссон (Г.Сигурдссон, 64).

Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Линнес, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Фоссум, Йохансен, Берге (Сельнес, 46), Эль-Юнусси (Кинг, 71), Йонсен (Серлот, 71).

Предупреждения: Свенссон, 8. Ауднасон, 73.

Судья: Эрикссон (Швеция).

2 июня. Рейкьявик. Стадион Laugardalsvollur.