16:26 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Чалов и Оланаре - в атаке ЦСКА на матч с "Сарпсборгом"

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ЦСКА определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Сарпсборгом". С первых минут в нападении выйдут Федор Чалов и Аарон Оланаре.

ЦСКА: Помазун – В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий – Фернандес, Вернблум, Миланов, Дзагоев, Головин – Оланаре, Чалов. Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Гордюшенко, Кучаев, Тошич, Ионов, Витинью.

Трансляция матча ЦСКА – "Сарпсборг"

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Материалы REN-TV

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