Чалов и Оланаре - в атаке ЦСКА на матч с "Сарпсборгом"

ЦСКА определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Сарпсборгом". С первых минут в нападении выйдут Федор Чалов и Аарон Оланаре.
ЦСКА: Помазун – В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий – Фернандес, Вернблум, Миланов, Дзагоев, Головин – Оланаре, Чалов. Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Гордюшенко, Кучаев, Тошич, Ионов, Витинью.
Наш состав на товарищеский матч с Сарпсборгом! Витиньо начнёт игру в запасе. Будем ждать его на замену #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/bdz1q3ndNW– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 февраля 2017 г.