Якин возглавит аутсайдера второй лиги чемпионата Швейцарии

Бывший главный тренер "Спартака" Мурат Якин в ближайшее время возглавит швейцарский клуб "Шаффхаузен", сообщает 20 minuten. Контракт со специалистом будет рассчитан до конца текущего сезона. Команда занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Швейцарии, одержав 4 победы в 18 матчах.
Последним местом работы 42-летнего специалиста был московский "Спартак", которым он руководил в сезоне-2014/15 и занял шестое место, не сумев квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон. Лучший результат Якина на посту главного тренера – два чемпионских титула с "Базелем" в чемпионате Швейцарии в сезонах-2012/13 и 2013/14.
Добавим, что Якин – не первый тренер, который после расставания со "Спартаком" берется за работу во второй лиге. Ранее по подобному пути пошел Валерий Карпин, который трудился в "Мальорке" и армавирском "Торпедо".
Семь ветров
Тот редкий случай, когда действительно Димку брать помощником надобно, нельзя бросать своих...
01:05
Ж и в о й
Жду, когда Аленичев возглавит наш КАМАЗ)
00:25
AlexMiron
Через 2-3 года выиграет чемпионат Швейцарии с этой командой!)
00:02
Гаттузо зол!
Надо Димасика помощником брать!
23:22 21 декабря
Thergothon
сидел бы в своем Базеле...
23:05 21 декабря