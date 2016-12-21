Якин возглавит аутсайдера второй лиги чемпионата Швейцарии

Бывший главный тренер "Спартака" Мурат Якин в ближайшее время возглавит швейцарский клуб "Шаффхаузен", сообщает 20 minuten. Контракт со специалистом будет рассчитан до конца текущего сезона. Команда занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Швейцарии, одержав 4 победы в 18 матчах.

Последним местом работы 42-летнего специалиста был московский "Спартак", которым он руководил в сезоне-2014/15 и занял шестое место, не сумев квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон. Лучший результат Якина на посту главного тренера – два чемпионских титула с "Базелем" в чемпионате Швейцарии в сезонах-2012/13 и 2013/14.

Добавим, что Якин – не первый тренер, который после расставания со "Спартаком" берется за работу во второй лиге. Ранее по подобному пути пошел Валерий Карпин, который трудился в "Мальорке" и армавирском "Торпедо".