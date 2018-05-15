23:33 15 мая | Футбол — Зарубежные

"Витесс" победил "Утрехт" в первом финальном матче за путевку в Лигу Европы


"Витесс" обыграл "Утрехт" со счетом 3:2 в первом финальном матче за место в Лиге Европы-2018/19. В составе победителей всю встречу отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и экс-игрок "Динамо" и "Манчестер Юнайтед" Александр Бюттнер.

Напомним, что летом "Витесс" возглавит Леонид Слуцкий.

Ответная встреча состоится 19 мая.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

Первый финальный матч за место в Лиге Европы
 
"Витесс" - "Утрехт" - 3:2 (1:0)

Голы: Маунт, 42 (1:0). Леувин, 62 (1:1). Линссен, 78 (2:1). Лабиад, 86 (2:2). Кашия, 90+1 (3:2). 

"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга, Сереро, Фор, Маунт, Беренс (Кастайньос, 89), Матавж, Линссен (ван дер Верфф, 85).

"Утрехт": Йенсен, ван дер Марел, Леувин, Клайбер, Трупе, Янссен, ван де Стрек, Айюб, Гертлер, Штридер (Кали, 80), Керк (Лабиад, 57).

Предупреждения: Кашия, 54. Штридер, 77. Линссен, 79. Маунт, 82. 

Судья: Камфейс.

15 мая. Арнем. Стадион "GelreDome".

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