"Витесс" победил "Утрехт" в первом финальном матче за путевку в Лигу Европы

"Витесс" обыграл "Утрехт" со счетом 3:2 в первом финальном матче за место в Лиге Европы-2018/19. В составе победителей всю встречу отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и экс-игрок "Динамо" и "Манчестер Юнайтед" Александр Бюттнер.



Напомним, что летом "Витесс" возглавит Леонид Слуцкий.



Ответная встреча состоится 19 мая.

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Первый финальный матч за место в Лиге Европы



"Витесс" - "Утрехт" - 3:2 (1:0)



Голы: Маунт, 42 (1:0). Леувин, 62 (1:1). Линссен, 78 (2:1). Лабиад, 86 (2:2). Кашия, 90+1 (3:2).



"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга, Сереро, Фор, Маунт, Беренс (Кастайньос, 89), Матавж, Линссен (ван дер Верфф, 85).



"Утрехт": Йенсен, ван дер Марел, Леувин, Клайбер, Трупе, Янссен, ван де Стрек, Айюб, Гертлер, Штридер (Кали, 80), Керк (Лабиад, 57).



Предупреждения: Кашия, 54. Штридер, 77. Линссен, 79. Маунт, 82.



Судья: Камфейс.



15 мая. Арнем. Стадион "GelreDome".