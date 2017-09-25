Виталий Дьяков: "Вагнер Лав находится в полном порядке"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков рассказал, что стили игры в российском и турецких чемпионатах отличаются. По его словам, в России делается ставка на результат, а в Туции футбол менее организованный.

– Чемпионат Турции по своему уровню гораздо слабее российского?

– Здесь просто стиль игры отличается. Российские и турецкие топ-клубы сопоставимы по тому футболу, которые пытаются показывать.

– А остальные?

– В России многие делают ставку на результат, оборону. Часто матчи заканчиваются с минимальным счетом – 1:0. А В Турции футбол, наверное, менее организованный. Зато более открытый что ли.

– Вагнер Лав реально крут?

– Мы пока против его команды не играли. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром, недавно забил три мяча "Трабзону". Если кто не видел Вагнера в чемпионате Турции, могу сказать, что он в полном порядке. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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