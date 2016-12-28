Верон возобновил карьеру в собственном клубе в 41 год

Бывший полузащитник Хуан Себастьян Верон, являющийся президентом "Эстудиантеса", принял решение о возобновлении карьеры, сообщается на официальном сайте команды. 41-летний спортсмен подписал контракт с собственным клубом, рассчитанный на 18 месяцев. Минимальная зарплата игрока будет уходить на клубные расходы.

Верон является воспитанником "Эстудиантеса" и выступал в его цветах с 1994-1996, а также с 2007 по 2014 год, после чего завершил карьеру. Также он играл за такие команды, как "Бока Хуниорс", "Сампдория", "Парма", "Лацио", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Интер".