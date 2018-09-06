В РФС предложили ФИФА и УЕФА запретить форму с лозунгом "Слава Украине"

Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил ФИФА и УЕФА запретить игрокам сборной Украины выступать в форме с лозунгом "Слава Украине".

- У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги. Там есть вполне определенный набор вещей, которые могут быть нанесены, - цитирует НТВ Лебедева. - Это название страны, фамилии игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено. Я считаю, что комитет соответствующий ФИФА или УЕФА должен рассмотреть это.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила "СЭ", что новая форма сборной Украины не противоречит правилам организации.

Лозунг "Слава Украине!" на форме украинской сборной. Что происходит?