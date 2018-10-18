04:37 | Футбол — Зарубежные

Супер-гол Руни принес "Ди Си Юнайтед" победу. Видео

Обсудить
2

"Ди Си Юнайтед" на своем поле обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный гол со штрафного забил экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни.

В другой встрече "Орландо Сити" дома проиграл "Сиэтлу" (1:2).

MLS

Регулярный чемпионат

"Ди Си Юнайтед" - "Торонто" - 1:0 (1:0)

Гол: Руни, 18.

"Орландо Сити" - "Сиэтл" - 1:2 (0:2)

Голы: Родригес, 3 (0:1). Бвана, 13 (0:2). Дуайер, 57 (1:2).

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...