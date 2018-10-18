Супер-гол Руни принес "Ди Си Юнайтед" победу. Видео

"Ди Си Юнайтед" на своем поле обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный гол со штрафного забил экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни.
В другой встрече "Орландо Сити" дома проиграл "Сиэтлу" (1:2).
MLS
Регулярный чемпионат
"Ди Си Юнайтед" - "Торонто" - 1:0 (1:0)
Гол: Руни, 18.
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"Орландо Сити" - "Сиэтл" - 1:2 (0:2)
Голы: Родригес, 3 (0:1). Бвана, 13 (0:2). Дуайер, 57 (1:2).
That was quick. 😳– Major League Soccer (@MLS) 17 октября 2018 г.
Victor Rodriguez scores and @SoundersFC are out in front early. #ORLvSEA https://t.co/VSY9kLDPyT
.@HANDWALLA scores his second MLS goal and the second of the night for @SoundersFC! #ORLvSEA https://t.co/5bZ1gdByPS– Major League Soccer (@MLS) 17 октября 2018 г.
There's one! @Ddwyer14 pulls a goal back for @OrlandoCitySC. #ORLvSEA https://t.co/MbCbExpp2L– Major League Soccer (@MLS) 18 октября 2018 г.