Сумасшедший прием Ахмеда Мусы в Саудовской Аравии. Видео

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ставший игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, был потрясен приемом, который ему оказали болельщики нового клуба в аэропорту.

– Что за невероятный прием в Саудовской Аравии. Хочу поблагодарить каждого в отдельности, кто приехал в аэропорт поприветствовать меня. Я действительно очарован. Меня переполняет энергия и возбуждение. С нетерпением жду этой исторической возможности, – написал Муса в Твиттере, прикрепив видео.

Арабский клуб подписал с 25-летним нигерийцем контракт на 4 года. По неофициальным данным, "Лестер" получит за игрока 14,8 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, в прошлом сезоне в "Лестере" Муса не играл и был переведен в резервную команду. Зимой он вернулся в ЦСКА на правах аренды и провел 10 матчей, забив 6 мячей.