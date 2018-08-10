Сумасшедший прием Ахмеда Мусы в Саудовской Аравии. Видео

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ставший игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, был потрясен приемом, который ему оказали болельщики нового клуба в аэропорту.
– Что за невероятный прием в Саудовской Аравии. Хочу поблагодарить каждого в отдельности, кто приехал в аэропорт поприветствовать меня. Я действительно очарован. Меня переполняет энергия и возбуждение. С нетерпением жду этой исторической возможности, – написал Муса в Твиттере, прикрепив видео.
Арабский клуб подписал с 25-летним нигерийцем контракт на 4 года. По неофициальным данным, "Лестер" получит за игрока 14,8 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, в прошлом сезоне в "Лестере" Муса не играл и был переведен в резервную команду. Зимой он вернулся в ЦСКА на правах аренды и провел 10 матчей, забив 6 мячей.
What a amazing reception here in Saudi Arabia 🇸🇦 .I want to thank each and every person who came out and welcomed me at the airport. I am really humbled. I can feel the excitement and energy already, I am looking forward to this historic opportunity!🙏🙏 @AlNassrFC pic.twitter.com/NupqP9U6L2– AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) 10 августа 2018 г.