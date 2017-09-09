"Сивасспор" проиграл "Кайсериспору", Дьяков получил травму

"Кайсериспор" обыграл "Сивасспор" в матче 4-го тура чемпионата Турции - 2:0. В стартовом составе проигравшей команды появился российский защитник Виталий Дьяков. На 16-й минуте он был заменен из-за травмы.

В другом поединке "Бешикташ" с минимальным счетом одолел "Карабюкспор". Единственный мяч провел Райан Бабел. Во втором тайме в составе "Кардемира" появился бывший форвард "Кубани" и сборной Украины Евгений Селезнев, а в стартовом составе появился бывший футболист "Ахмата" Георге Грозав. За "Бешикташ" 90 минут отыграл экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин.

Чемпионат Турции

Суперлига

4-й тур

"Сивасспор" - "Кайсериспор" - 0:2 (0:1)

Голы: Умут Булут, 38 (0:1). Стойлькович, 83 (0:2).

"Карабюкспор" - "Бешикташ - 0:1 (0:0)

Гол: Бабел, 78.