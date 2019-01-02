18:25 | Футбол — Зарубежные

Сердеров покинул "Краковию"

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Полузащитник Сердер Сердеров покинул "Краковию", информирует официальный сайт польского клуба. Контракт с 24-летним россиянином был расторгнут по соглашению сторон.

В России Сердеров выступал за такие клубы как ЦСКА, "Анжи", "Урал", "Крылья Советов" и "Енисей". В текущем сезоне он провел 8 матчей за "Краковию" и не отметился результативными действиями.

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