Полузащитник Сердер Сердеров покинул "Краковию", информирует официальный сайт польского клуба. Контракт с 24-летним россиянином был расторгнут по соглашению сторон.

ℹ️ Serder Serderov 🇷🇺 opuszcza Cracovię ⚪️🔴 Kontrakt z zawodnikiem został rozwiązany za porozumieniem stron.



Serder, dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze! pic.twitter.com/FSQdamm2Fi – CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) 2 января 2019 г.

В России Сердеров выступал за такие клубы как ЦСКА, "Анжи", "Урал", "Крылья Советов" и "Енисей". В текущем сезоне он провел 8 матчей за "Краковию" и не отметился результативными действиями.

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