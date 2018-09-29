"Селтик" обыграл "Абердин" и идет четвертым в чемпионате Шотландии

"Селтик" обыграл "Абердин" (1:0) в матче седьмого тура чемпионата Шотландии. Единственный мяч забил Скотт Синклейр.

Действующий чемпион пока остается на четвертом месте с 13 очками. 19 очков у лидирующего "Хартс", 14 - у "Хиберниана", идущего вторым. На третьем месте "Килмарнок", у которого тоже 13 очков. Идущий пятым "Рейнджерс" имеет 11 очков и матч в запасе.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

7-й тур

"Селтик" - "Абердин" - 1:0 (0:0)

Гол: Синклейр, 63

"Хэмилтон" - "Данди" - 0:2 (0:1)

"Хартс" - "Сент-Джонстон" - 2:1 (1:0)

"Килмарнок" - "Мазервелл" - 3:1 (2:1)

"Сент-Миррен" - "Хиберниан" - 0:1 (0:1)