Руководство "Трабзонспора" хочет создать тренерский дуэт Карадениз - Текке

Бывший полузащитник "Рубина" Карадениз Гекдениз и экс-форвард казанской команды и "Зенита" Фатих Текке станут тренерами "Трабзонспора", утверждает Yeni Şafak. Сообщается, что по окончании нынешнего сезона турецкую команду покинет наставник Рыза Чалымбай.



Руководство "Трабзонспора" хочет видеть у руля команды тренерский дуэт Карадениз - Текке. Оба в прошлом выступали за команду. Карадениз, официально не объявивший о завершении карьеры, защищал цветы "Трабзонспора" с 1997 по 2008 год. 40-летний Текке, повесивший бутсы на гвоздь в 2012 году, выступал за "Трабзонспор" с 1994 по 2000 и с 2003 по 2006 год.

Последний 34-й тур чемпионата Турции пройдет сегодня 18 мая. "Трабзонспор" на данный момент занимает в турнирной таблице пятое место с 52 очками и не имеет шансов подняться выше.