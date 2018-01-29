Определились полуфиналисты чемпионата африканских наций

Стали известны все участники полуфинала чемпионата африканских наций. В сегодняшних четвертьфинальных встречах Нигерия одолела Анголу, а Ливия – Конго. Накануне Судан переиграл Замбию, а Марокко оказался сильнее Намибии.

В чемпионате африканских наций, в отличие от Кубка африканских наций, могут принимать участие лишь футболисты национальных африканских чемпионатов. Самыми известными участниками розыгрыша 2018 года можно назвать двух камерунских полузащитников – Кларенса Битанга, ранее выступавшего в чемпионате Греции, и воспитанника "Мальорки" Давида Это'О, младшего брата экс-форварда "Реала", "Барселоны" и "Анжи" Самюэля Это'О. Впрочем, относительно громкие имена Камеруну не помогли – команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Чемпионат африканских наций

1/4 финала

Марокко – Намибия – 2:0 (1:0)

Замбия – Судан – 0:1 (0:1)

Нигерия – Ангола – 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Конго – Ливия - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0) Пенальти - 3:5