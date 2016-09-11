"Нью-Йорк Сити", несмотря на гол Лэмпарда, проиграл "Нью-Инглэнду"

В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Йорк Сити" на выезде уступил "Нью-Инглэнд Революшн" – 1:3. Единственный гол в составе гостей на счету экс-капитана "Челси" Фрэнка Лэмпарда. Это уже 11-й забитый им мяч в нынешнем сезоне. Также в старте "Сити" вышли бывшие игроки "Ювентуса" и "Барселоны" Андреа Пирло и Давид Вилья. Их команда после этой осечки опустилась на второе место в таюлице Восточной конференции.

Возглавил ее "Торонто", в гостях обыгравший "Чикаго" (2:1). Один из голов в составе канадцев забил экс-форвард "Сандерленда" Джози Алтидор. Все 90 минут у хозяев провел на поле Рэзван Кочиш, известный по выступлениям за "Локомотив" и "Ростов".

В другом поединке "Монреаль" сыграл вничью с "Филадельфией" – 1:1. Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба вышел у канадцев на замену на 61-й минуте, но результативными действиями не отметился. А счет в матче открыл экс-игрок "Шальке" и "Байера" Транкильо Барнетта.

MLS

Регулярный чемпионат

"Нью-Ингленд" – "Нью-Йорк Сити" – 3:1 (2:0)

"Чикаго" – "Торонто" – 1:2 (0:1)

"Филадельфия" – "Монреаль" – 1:1 (1:0)

"Коламбус" – "Ванкувер" – 1:3 (1:1)