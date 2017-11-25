"Мазембе" второй год подряд выиграл африканский аналог Лиги Европы

"Мазембе" из ДР Конго стал победителем Кубка конфедерации КАФ. В ответном матче финала клуб сыграл вничью с "Суперспортом" из ЮАР - 0:0. Первая встреча завершилась победой "Мазембе" 2:1.

Кубок конфедерации КАФ - африканский аналог Лиги Европы, второй по значимости клубный турнир континента. "Мазембе" побеждает в нем второй год подряд. Также на счету клуба шесть титулов чемпиона ДР Конго и пять побед в африканской Лиге чемпионов. В 2010 году клуб стал первым представителем Африки, добравшимся до финала клубного чемпионата мира. В решающем поединке "Мазембе" был разгромлен "Интером" - 0:3.