Лео Жаба: "Я бы хотел в один прекрасный день снова играть в России"

Бразильский нападающий ПАОК Лео Жаба, ранее выступавший за "Ахмат", рассказал о своих планах вернуться в Россию. По его словам, он бы хотел поиграть в большом московском клубе.

– Я бы хотел в один прекрасный день снова играть в России, в большом московском клубе, – приводит Yahoo Esportes Brasil. – У меня нет предпочтений, это может быть "Спартак", "Локомотив" или ЦСКА. Чемпионат России не так популярен в Бразилии, но все знают, что он силен. В прошлом сезоне все было решено только в предпоследнем туре.

19-летний бразилец в минувшем сезоне провел 25 матчей за "Ахмат" во всех турнирах и забил три мяча.