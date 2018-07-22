19:29 | Футбол — Зарубежные

"Кайрат" с Аршавиным проиграл "Ордабасы"


"Ордабасы" обыграл "Кайрат" в матче 19-го тура чемпионата Казахстана - 2:1. В стартовом составе алматинцев появились бывший капитан сборной России Андрей Аршавин и экс-защитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато

За "Ордабасы" сыграли бывший футболист "Томи" и "Черноморца" Кирилл Ковальчук и россиянин Никита Бочаров, выступавший в составе "Зенита", "Рубина", "Нефтехимика" и "Томи".

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

13-й тур

"Ордабасы" - "Кайрат" - 2:1 (1:0)

Голы: Ерланов, 13 (1:0). Эсеола, 54 (1:1). Диакате, 84 - с пенальти (2:1).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/kazahstan/highest/2018/

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