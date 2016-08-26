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"Кайрат" с Аршавиным проиграл "Ордабасы"

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В матче 25-го тура плей-офф чемпионата Казахстана "Кайрат" уступил в гостях "Ордабасы" – 1:2. Победный мяч на счету экс-форварда "Краснодара" и "Волги" Отара Марцваладзе. Еще один мяч на счету Александра Гейнриха, известного по выступлениям за "Торпедо".

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 62-й минуте. Экс-полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук провел на поле все 90 минут. Их команда осталась на втором месте в турнирной таблице. Тем не менее, отставание от лидирующей "Астаны" уже в этом туре может увеличиться до 10 очков.

Чемпионат Казахстана

25-й тур

Плей-офф

"Ордабасы" – "Кайрат" – 2:1 (0:0)

Голы: Гейнрих, 47 (1:0). Куат, 55 (1:1). Марцваладзе, 64 (2:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2016/

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Материалы сюжета: Аршавин: из "Кубани" - в "Кайрат"

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