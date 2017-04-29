"Кайрат" без Аршавина разгромил "Акжайык"

В матче 9-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на своем поле нанес крупное поражение "Акжайыку" – 4:1. Дублем отметился Бауржан Исламхан. Один из мячей записал на свой счет экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу. В старте алмаатинцев вышел Иво Иличевич, ранее выступавший за "Анжи".

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин остался в запасе хозяев. Его команда поднялась на второе место в таблице. "Акжайык" идет седьмым.

Чемпионат Казахстана

9-й тур

"Кайрат" – "Акжайык" – 4:1 (2:0)