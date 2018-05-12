Игроки ПАОК надели маски Саввиди после победы в Кубке Греции

Игроки ПАОК после победы над АЕК (2:0) в финале Кубка Греции поддержали своего российского президента Ивана Саввиди, надев маски с его изображением.

В марте Саввиди получил трехлетний запрет на посещение матчей. Причиной такого наказания стали угрозы судье в игре 25-го тура чемпионата страны против АЕК. В конце той встречи Саввиди выбежал на поле в сопровождении телохранителей. На поясе у российского бизнесмена был пистолет в кобуре.



В греческих СМИ тогда появилась информация, что Саввиди угрожал арбитру матча и требовал засчитать гол. Игроки АЕК отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.