"Гуанчжоу" Сколари победил "Чанчунь" и увеличил отрыв от "Шанхай Шангана" Виллаш-Боаша

"Гуанжоу Эвергранд" обыграл "Чанчунь Ятай" в матче 24-го тура чемпионата Китая - 3:1. Дубль в команде подопечных Луиза Фелипе Сколари оформил бразилец Рикарду Гулар. "Гуанчжоу" лидирует в турнирной таблице суперлиги. Ближайший преследователь - "Шанхай Шанган" под руководством Андре Виллаш-Боаша - отстает на 11 очков, имея игру в запасе.

Чемпионат Китая

Суперлига

24-й тур

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Чанчунь Ятай" - 3:1 (1:0)

Голы: Гулар, 26 (1:0). Гулар, 59 - с пенальти (2:0). Исмаилов, 61 (2:1). Алан, 66 (3:1).