Гол экс-игрока "Локо" помог "Трабзонспору" победить "Галатасарай"

"Трабзонспор" обыграл "Галатасарай" в матче 10-го тура чемпионата Турции - 2:1. Счет в поединке открыл бывший форвард "Локомотива" Даме Ндой. Для "Галатасарая" поражение стало первым в сезоне, он возглавляет турнирную таблицу. В составе "Трабзонспора" 90 минут отыграл экс-защитник железнодорожников Ян Дюрица, а Томаш Губочан (экс-"Зенит" и "Динамо") вышел на замену во втором тайме.

В другом матче тура "Сивасспор" победил "Карабюкспор". В составе победителей 90 минут отыграли российский защитник Виталий Дьяков и бывший хавбек "Локо" Дельвин Ндинга. За хозяев на поле вышли экс-полузащитники "Ахмата" Георге Грозав и Габриэль Торже, а также бывший нападающий "Кубани" Евгений Селезнев.

"Антальяспору" избежать разгрома в игре с "Бурсаспором" не смогли помочь ни экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О, ни еще два бывших игрока "Локомотива" - Майкон и Шарлес.

Наконец, встреча "Коньяспора" с "Османлыспором" стала единственной в сегодняшний игровой день в турецкой суперлиге, в которой на поле не появились бывшие футболисты российских клубов.

Чемпионат Турции

Суперлига

10-й тур

"Трабзонспор" - "Галатасарай" - 2:1 (0:0)

Голы: Ндой, 49 (1:0). Языджы, 69 (2:0). Родригес, 86 (2:1).

Удаления: Фегули (Г), 45. Шахан (Т), 45.

"Карабюкспор" - "Сивасспор" - 0:1 (0:0)

Гол: Коне, 72.

"Бурсаспор" - "Антальяспор" - 4:0 (1:0)

Голы: Агу, 37 (1:0). Бехич, 46 (2:0). Кембо-Экоко, 70 (3:0). Баталиа, 90 (4:0).

Удаление: Сандру (А), 45.

"Коньяспор" - "Османлыспор" - 1:0 (0:0)

Гол: Милошевич, 69.