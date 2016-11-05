Гол Аршавина помог "Кайрату" выйти в финал Кубка Казахстана

"Кайрат" в ответном матче 1/2 финала Кубка Казахстана разгромил "Атырау" - 3:0. Второй мяч в поединке провел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, а третий гол - на счету Херсона Асеведо, ранее выступавшего в "Урале". В игре также приняли участие россиянин Михаил Бакаев, Анатолий Тимощук (экс-"Зенит") и Жерар Гоу (экс-"Краснодар").

Первая встреча также завершилась победой команды из Алма-Аты (1:0). Соперник "Кайрата" по финалу определится в противостоянии "Астаны" и "Иртыша". Первая игра завершилась победой клуба из столицы Казахстана (2:1).

Кубок Казахстана

1/2 финала

Ответный матч

"Атырау" - "Кайрат" - 0:3 (0:1)

Голы: Суюмбаев, 3 (0:1). АРШАВИН, 66 (0:2). Асеведо - с пенальти, 90+2 (0:3)

Удаление: Турысбек, 88 (К).

Первый матч - 0:1