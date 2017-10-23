Футболисты грузинского клуба попали в ДТП

Директор грузинского клуба "Чихура" Берика Шукакидзе рассказал о том, что команда попала в ДТП, когда она возвращались в Тбилиси после выездного матча 31-го тура чемпионата Грузии против "Динамо" Батуми (2:1). По его словам, капитан Шота Кашия получил травмы и был доставлен в больницу.

- Происшествие произошло на автотрассе около города Хашури, - цитирует ТАСС Шукакидзе. - Микроавтобус клуба "Чихура", в котором находилось восемь футболистов, направлялся из Батуми в Тбилиси. Около Хашури в условиях большого скопления воды на автотрассе микроавтобус сошел с трассы и перевернулся.