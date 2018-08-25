"Фенербахче" с Нойштедтером проиграл "Гезтепе"

"Фенербахче" проиграл "Гезтепе" в матче 3-го тура чемпионата Турции – 0:1. В составе стамбульцев 90 минут провели защитник сборной России Роман Нойштедтер, а также экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел. Бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна остался в запасе.

В другой встрече "Кайсериспор" и "Малатьяспор" не забили голов. Во втором тайме в составе гостей появился бывший хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

Чемпионат Турции

Суперлига

3-й тур

"Анкарагюджю" – "Трабзонспор" – 2:2 (1:1)

Голы: Новак, 28 (0:1). Фати, 43 (1:1). Родальега, 80 (1:2). Мохтар, 90+1 (2:2).

"Кайсериспор" – "Малатьяспор" – 0:0

"Гезтепе" – "Фенербахче" – 1:0 (0:0)

Гол: Акбунар, 66.