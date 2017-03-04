"Црвена Звезда" и "Партизан" сыграли вничью, Канга забил гол

"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Партизаном" в матче 24-го тура чемпионата Сербии - 1:1. В составе номинальных хозяев единственный мяч провел бывший хавбек "Ростова" Гелор Канга. Также в составе команды вышли Дамьен Ле Таллек, Дональд Митчелл (оба - экс-"Мордовия"), Душан Анджелкович (экс-"Краснодар" и "Ростов") и Александр Лукович (экс-"Зенит"). Возглавляет "Црвену Звезду" Миодраг Божович, ранее работавший в "Амкаре", "Москве", "Динамо", "Ростове" и "Локомотиве". За "Партизан" полный матч отыграл бывший игрок "Анжи" Леонарду.

В турнирной таблице "Црвена Звезда" лидирует с 61 очком, "Партизан" с 55 баллами идет вторым.

Чемпионат Сербии

Высшая лига

"Црвена Звезда" - "Партизан" - 1:1 (1:0)

Голы: Канга, 34 (1:0). Джурджевич, 87 (1:1).