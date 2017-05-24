"Ботев" обыграл "Лудогорец" в финале Кубка Болгарии

"Ботев" в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Болгарии. В финале клуб из Пловдива одолел "Лудогорец" – 2:1. Решающий мяч на счету Антонио Вутова.

Отметим, что в последний раз "Ботев" выигрывал Кубок страны 36 лет назад.

Кубок Болгарии

Финал

"Лудогорец" – "Ботев" – 1:2 (0:1)

Голы: Коссоко, 44 (0:1). Вутов, 52 (0:2). Кешерю, 80 (1:2).