Болт ушел из "Сентрал Кост Марринерс"

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт покинул австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Марринерс".

Ранее сообщалось, что, клуб предлагал ему зарплату в 150 тысяч долларов в год. Болт же хотел зарабатывать три миллиона долларов. Стороны так и не сумели прийти к компромиссу - предлагаемая клубом сумма и финансовые запросы Болта оказались слишком далеки друг от друга.

- Я хотел бы поблагодарить владельцев "Сентрал Кост Марринерс", руководство, персонал, игроков и поклонников за то, что они так радушно приняли меня во время моего пребывания там, - приводит Goal слова Болта. - Желаю клубу успехов в предстоящем сезоне.

32-летний ямаец находился на просмотре в "Марринерс" и в одном из контрольных матчей сделал дубль.

Каковы дальнейшие планы Болта пока неясно. Известно, что спринтер отказался от предложения мальтийского клуба "Валлетта".