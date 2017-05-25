"Базель" разгромил "Сьон" с Митрюшкиным в финале Кубка Швейцарии

"Базель" в 12-й раз стал обладателем Кубка Швейцарии. В финале красно-синие разгромили "Сьон" – 3:0. Все три мяча были забиты в ворота экс-голкипера "Спартака" Антона Митрюшкина.

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбья и Марек Сухи, также известный по игре за красно-белых, вышли в стартовом составе "Базеля", но результативными действиями не отметились.

Отметим, что чаще всего в истории этот трофей выигрывал "Грассхоппер" – 19 раз.

Кубок Швейцарии

Финал

"Базель" – "Сьон" – 3:0 (0:0)

Голы: Дельгадо, 47 (1:0). Траоре, 62 (2:0). Ланг, 89 (3:0).