"Авеш" завоевал первый трофей в истории, обыграв в финале Кубка Португалии "Спортинг"

"Авеш" выиграл Кубок Португалии. В финальном матче клуб взял верх над "Спортингом" благодаря дублю Алешандре Гедеша.

Для "Авеша" это первый трофей за 88-летнюю историю. Он напрямую попадает в групповой турнир Лиги Европы. "Спортинг" и "Брага", занявшие третье и четвертое место в чемпионате Португалии, сыграют в отборочном турнире еврокубка. Чемпион страны "Порту" попал в групповой турнир Лиги чемпионов, а ставшая второй "Бенфика" - в квалификацию.

Кубок Португалии

Финал

"Авеш" - "Спортинг" - 2:1 (1:0)

Голы: Гедеш, 16 (1:0). Гедеш, 72 (2:0). Монтеро, 85 (2:1).