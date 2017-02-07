14:22 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Ахмедов, Халк и Оскар – в старте "Шанхай Шанган" на матч отбора Лиги чемпионов

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Полузащитник Одил Ахмедов выйдет в стартовом составе "Шанхай Шанган" в матче отборочного турнира с тайским "Сукхотаем". Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Напомним, что Ахмедов перебрался в "Шанхай" этой зимой из "Краснодара". Встреча с "Сукхотаем" станет для него дебютной в новой команде. Также с первых минут у китайцев на поле появятся бывший игрок "Зенита" Халк и экс-полузащитник "Челси" Оскар.

 

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Материалы REN-TV

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