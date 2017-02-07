Ахмедов, Халк и Оскар – в старте "Шанхай Шанган" на матч отбора Лиги чемпионов

Полузащитник Одил Ахмедов выйдет в стартовом составе "Шанхай Шанган" в матче отборочного турнира с тайским "Сукхотаем". Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Напомним, что Ахмедов перебрался в "Шанхай" этой зимой из "Краснодара". Встреча с "Сукхотаем" станет для него дебютной в новой команде. Также с первых минут у китайцев на поле появятся бывший игрок "Зенита" Халк и экс-полузащитник "Челси" Оскар.