Агент Селезнева: "Евгений может перейти в "Галатасарай", уже напечатаны футболки с его фамилией"

Агент бывшего форварда "Акхисара" Евгения Селезнева Иван Пироженко сказал, что футболист может продолжить карьеру в "Галатасарае". Также он опроверг новость о подписании контракта с "Ризеспором".

- Хочу внести ясность по ситуации Евгения Селезнева. Много слухов, мифов ходят в его адрес как в нашей прессе, так и турецкой, что Женя подписал контракт с "Ризеспором", - цитирует агента Tribuna.com. - Ничего мы не подписали. Это один из пяти-шести клубов, которые мы имеем на данный момент. Мы до конца пытаемся довести дело с "Галатасараем", задачу, которую мы поставили два года назад. Кто знает, как устроены турецкие клубы, там нет президентов-собственников. Все президенты избирательные, это сразу же приводит к большому влиянию людей со стороны, агентов, на решение президента, совета директоров, Фатиха Терима как тренера. Только в этом есть некоторые трудности и задержка. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с фамилией Селезнев.

33-летний украинец известен по выступлениям за "Кубань", "Шахтер" и "Днепр". В текущем сезоне он провел 12 матчей за "Акхисар" во всех турнирах и забил 4 мяча.