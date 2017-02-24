Жулиану: "Игроки "Зенита" покидали поле с поднятыми головами"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (3:1) отметил, что команда подавлена вылетом из турнира. Несмотря на это, по его словам, питерцы покидали поле с поднятыми головами.

- Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Жулиану. - К сожалению, удержать победный счет не смогли: на последней минуте "Андерлехт" воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдет на длинные передачи, и все-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным. Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали все, что было в наших силах.