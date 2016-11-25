Жозе Моуринью: "Почему не играл Марсьяль? Вы хотели увидеть Мхитаряна"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Фейеноордом" (4:0) отметил, что нападающий Антони Марсьяль не принял участие в матче из-за того, что у специалиста были другие планы. Португалец подчеркнул, что каждый футболист его команды должен завоевать свое место на поле.

– Марсьяль в порядке, он мог сыграть в этом матче, но я не могу выпустить на поле 12 футболистов или задействовать всех запасных, – цитирует Goal.com Моуринью. – Вы хотели увидеть Мхитаряна, этого хотел и я. Не могу задействовать всех имеющихся игроков, поэтому в этом матче Марсьяль был одним из тех, кто мог выйти со скамейки. Свое место в составе каждый футболист должен завоевать.