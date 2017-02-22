Жозе Моуринью: "МЮ" полностью контролировал игру с "Сент-Этьеном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" (1:0) отметил, что команда правильно восприняла его слова о важности этого поединка. По словам португальца, это помогло полностью контролировать ход игры.

- У нас все было под контролем, - приводит ВВС слова Моуринью. - Мы играли сосредоточено и профессионально. Очевидно, что гол убил все надежды "Сент-Этьена". Мне нравится побеждать. Я донес команде свое сообщение, что соперник все равно силен. Мы знали, что будет трудно. Это важно осознавать, чтобы иметь полный контроль над игрой.