Защитник "Рейнджерс": "Пропустили четыре глупых мяча от "Спартака"

Защитник "Рейнджерс" Никола Катич после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Спартака" (3:4) отметил, что не может объяснить поражение. По его словам, шотландцы пропустии четыре глупых мяча.

- Не знаю, как объяснить сегодняшнее поражение. Пропустили четыре глупых мяча в свои ворота, - приводит ТАСС слова Катича. - Перед вторым таймом мы говорили в раздевалке, что важно сохранять концентрацию, но два пропущенных мяча за две минуты все перевернули.

Сегодняшняя победа могла открыть нам дорогу в плей-офф, но теперь нам нужно нечто большее. Впереди два тура, поэтому все в наших руках. Приложим все усилия для победы. Что касается соперника, то это хорошая команда, была недавно чемпионом России, поэтому забить три мяча в гостях "Спартаку" - это здорово.