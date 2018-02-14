Юрий Семин: "Нельзя сказать, что "Локомотив" готов на сто процентов, но есть характер и волевые усилия"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы отметил, что французский клуб обладает своим стилем игры. По его словам, соперник здорово владеет мячом, имеет хорошую группу атаки и линию полузащиты.

– Мы проведем первый официальный матч после двухмесячного перерыва, – цитирует пресс-служба "Локомотива" Семина. – Готовились ровно месяц на сборах, провели серию контрольных поединков. Нельзя сказать, что команда готова на сто процентов, но есть характер и волевые усилия. Это сыграет свою роль. Матч пройдет на великолепном стадионе и отличном поле. Настрой хороший.

– "Ницца" проиграла несколько матчей. Нет опасения, что французы теперь будут вдвойне мотивированы на "Локомотив"?

– Когда команда проигрывает, происходит много эмоциональных моментов, которые могут пойти и на пользу, и во вред. Мы должны ориентироваться в первую очередь на себя, а не на соперника.

– Тренер "Ниццы" сказал, что "Локомотиву" хорошо удаются контратаки.

– Это часть игры. Если это заметил тренер "Ниццы", значит, контратаки у нас получаются.

– Согласны, что "Локомотиву" достался самый серьезный соперник среди всех российских клубов?

– "Ницца" – очень хорошая команда со своим стилем игры. Они здорово владеют мячом, имеют хорошую группу атаки и линию полузащиты. В комбинационном плане "Ницца" выглядит эффектно. Чемпионат Франции входит в пятерку лучших в Европе.

– "Ницца" идет девятой в чемпионате. "Локомотив" – первый.

– Это вообще не имеет значения. Победит тот, кто завтра будет лучше готов.

Матч "Ницца" – "Локомотив" пройдет 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.