Ян Облак: "Ничья с "Арсеналом" - это потрясающий результат"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак после ничьей с "Арсеналом" в 1/2 финала Лиги Европы (1:1) признался, что команда добилась потрясающего результата. Ответная встреча состоится через неделю в Мадриде.

- Матч сразу же начал складываться непросто для нас, но мы забили важный мяч и можем ехать в Мадрид с высоко поднятыми головами, - цитирует пресс-служба УЕФА Облака. - Это потрясающий результат.