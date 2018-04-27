02:05 | Футбол — Лига Европы

Ян Облак: "Ничья с "Арсеналом" - это потрясающий результат"


Вратарь "Атлетико" Ян Облак после ничьей с "Арсеналом" в 1/2 финала Лиги Европы (1:1) признался, что команда добилась потрясающего результата. Ответная встреча состоится через неделю в Мадриде.

- Матч сразу же начал складываться непросто для нас, но мы забили важный мяч и можем ехать в Мадрид с высоко поднятыми головами, - цитирует пресс-служба УЕФА Облака. - Это потрясающий результат.

Арсенал - Атлетико

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022215/index.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!