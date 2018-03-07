Виктор Гончаренко: "Нужно найти баланс в своей команде, а потом смотреть на игру соперника"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" отметил, что в связи с травмами футболистов ему приходится искать другие сочетания. По его словам, приходится адаптироваться и под погодные условия.

– Как оцените игру Кучаева в обороне и Вернблума, который опустился вниз?

– Если говорить о кадровых трудностях, могу сказать, что у нас много игроков могут закрыть разные позиции. Если нет Василия Березуцкого, Фернандеса и Васина, то приходится искать другие сочетания. Но они есть. Надо найти баланс у себя, а уже потом смотреть на игру соперника.

– Поле готово к матчу? У "Лиона" быстрые футболисты, может, им будет сложнее на таком поле?

– На этой стадии участвуют команды, которые с удовольствием атакуют в позиционном нападении. Важно, чтобы поле не стало хуже по качеству по сравнению с матчами с "Уралом" и "Црвеной Звездой". Не знаю, в каком состоянии оно сейчас. Мы еще не смотрели.

– Завтра ваши футболисты будут чуть по-другому готовиться к матчу, учитывая, что в двух предыдущих играх потеряли игроков из-за холода?

– Любая травма – это комплекс причин. Все в целом играет роль: мороз, усталость. Мы реагируем на мороз путем сокращения разминки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч ЦСКА – "Лион" состоится завтра, 8 марта, начало – в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.