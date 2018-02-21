Виктор Гончаренко: "Нам важно выдержать план на матч с "Црвеной Звездой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" выразил уверенность в том, что погода не повлияет на результат встречи. Первая игра между российским и сербским клубами завершилась вничью - 0:0.

- После Хабаровска (матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА прошел при температуре -16 градусов по Цельсию. - Прим. "СЭ") нас сложно чем-то удивить, - сказал во-флеш-интервью Гончаренко. - Мы все время говорим об одном и том же - все команды в равных условиях. Что для нас, что для "Црвены Звезды", погода будет одинаковая. Считаю, что очень качественно для такой поры подготовили поле.

Посмотрим после игры, как оно перенесет, как мы отреагируем на мороз. Я не думаю, что это повлияет на итоговый результат.

- Накануне вы сказали, что счет 0:0 - самый неудобный для домашней команды. Что вы имели в виду?

- Каким образом действовать команде-хозяину поля - атаковать, боясь того, что можно нарваться на контратаку. Забив первыми, ты в голове все равно держишь, что можешь пропустить. Счет 1:1 очень сильно усложняет ситуацию. Нам надо выдержать тот план на игру, который есть.

- Сегодня из-за дисквалификации не сыграет Головин. Как изменится игра ЦСКА?

- Понятно, что нам будет не хватать его креатива, но постараемся заменить. Важно найти, каким образом заменить его и в обороне, и в атаке.

- Ахмед Муса сыграл не лучший матч в Белграде. С чем это было связано? Прибавил ли он во взаимопонимании и форме?

- Посмотрим. Он понимает, что ему нужно прибавить. Важно, что он получает практику в официальных матчах. Нисколько не сомневаемся, что он прибавит.

Трансляция матча ЦСКА - "Црвена Звезда"