07:42 | Футбол — Лига Европы

Валерий Газзаев: "У российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене"


Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что российские клубы могут успешно выступать в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Великолепная инфраструктура должна принести результат.

– Выступления клубов на европейской арене показывают уровень национальной лиги, – цитируют "Известия" Газзаев. – Сейчас у наших клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене. У нас великолепная инфраструктура, которая является одной из лучших, если не лучшей в мире. Это должно принести за собой и результат.

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https://iz.ru/782648/sevastian-terletckii/otvetit-za-glazgo

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