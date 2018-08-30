11:05 | Футбол — Лига Европы

"Уфа" сыграет против "Рейнджерс" в красной форме


"Уфа" в Твиттере опубликовала фотографию формы, в которой российская команда и "Рейнджерс" сыграют в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Уфимцы выйдут на поле в красной форме, а клуб из Глазго – в белой.

Напомним, в первой игре, которая состоялась на прошлой неделе, "Уфа" потерпела поражение со счетом 0:1.

"Уфа" – "Рейнджерс": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,
онлайн-трансляция в 17.00 (мск)

Уфа – Рейнджерс

 

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